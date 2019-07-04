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04 Temmuz 2019 Perşembe 15:04:22 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:05:09

Fındıkta 5 milyar dolarlık ihracat hedefi

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, üretim maliyetini düşürüp verim ve kaliteyi artırmaları halinde 4-5 milyar dolarlık ihracat hedefine kolayca ulaşabileceklerini bildirdi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, üretim maliyetini düşürüp verim ve kaliteyi artırmaları halinde 4-5 milyar dolarlık ihracat hedefine kolayca ulaşabileceklerini bildirdi.

Arslantürk, yazılı açıklamasında, en önemli tarımsal ihraç ürünü fındıkta kısır çekişmelerin yerine üretimden tüketime kadar planlanmış, istikrarlı politikalar izlenmesi gerektiğini belirtti.

İstikrarlı politikaların üreticileri olduğu kadar nihai hedef olan tüketicileri de içerecek şekilde geniş kapsamda oluşturulması gerektiğini aktaran Arslantürk, "Fındık politikalarımızın iyi ve istikrarlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Daha üretim aşamasında ürüne değil de araziye verilen destek, bu işe kötü başlamamız demektir. Kötü başlayan bir işin de iyi gitmesi çok zordur. Verim ve kaliteyi artırmak için alan değil, ürün bazlı destekleme sistemine geçmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Arslantürk, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli, 10, 20, 30 yıllık fındık politikaları olması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Sahip olduğu yaklaşık 720 bin hektarlık bahçe ile dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'de, 500 bin civarında üretim yapan ama büyük kısmı üretici olmayan bir yapı bulunmaktadır. Üretim yapan başına düşen miktar yıllık bin 400 kilogram civarındadır. Bu kadar fındık yapana üretici diyemeyiz. Bunlar ancak amatörce fındıkla uğraşanlardır. Onun içindir ki 15-20 yıl önce yıllık 550-600 bin ton fındık üretirken, bugün de hemen hemen aynı miktarlardayız."

Mevcut fındık bahçelerinde üretimi artırmanın çok kolay olduğunu ifade eden Arslantürk, 15 yıl önce bu alanda başlattıkları ve son 5 yılda yaşlı bahçelerin sökülüp yenilerinin farklı dikim sistemleriyle oluşturulması çalışmalarının sektörün tüm kesimleri tarafından örnek alındığını belirtti.

Arslantürk, üretimde verim ile kaliteyi ön plana çıkaran bir anlayışın sektöre mutlaka hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Düşünün ki yılda 40 ton fındık yapan bir üretici profili oluşturduk. Öncelikle geçimini bundan gerçek manada temin edeceği için üreticinin isteği ve arzusu değişecektir. Üretim maliyetleri düşecek, verim artacak, Türk fındığı daha kaliteli hale gelecektir. Üretim tabanında uygulanacak bu politikalar ticarette özellikle ihracata istikrar getirip belirli bir süreçte Türkiye'nin bu üründen kazancını artıracaktır. Üretim maliyetini düşürüp verim ve kaliteyi artırırsak 4-5 milyar dolarlık ihracat hedefine kolayca ulaşırız. Bunun için fındık politikalarının temelinde hem üretici hem de tüketicinin ortak memnuniyeti hedef alınmalıdır."

(AA)

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