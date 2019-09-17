17 Eylül 2019 Salı 13:12:25 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:13:05
Fındık üreticisine ödeme müjdesi
TMO Genel Müdürü Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yazılı açıklamasında, TMO olarak fındık alım ödemelerine devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticinin hesabına 75 milyon lira yatırıldığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." bilgisini paylaştı.
(AA)
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