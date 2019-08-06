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06 Ağustos 2019 Salı 11:34:41 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 11:35:43

Fındık üreticisi bahçeye mutlu girdi

Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından birinin yer aldığı Batı Karadeniz'deki fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasının ardından bahçeye mutlu girdi.

Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından birinin yer aldığı Batı Karadeniz'deki fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasının ardından bahçeye mutlu girdi.

Batı Karadeniz'de "Yeşil Altın" olarak bilinen fındıkta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 lira olarak satış fiyatı açıklamasının ardından çiftçiler bahçelerine hevesle girerek hasada hazırlık yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde 45 yıldır fındık üreticiliği yapan Hasan Şen, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasattan önce fındık fiyatı açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının çok yerinde olduğunu ifade eden Şen, "Sevinçle bahçemize fındık toplamaya gideceğiz." diye konuştu.

Şen, fındık altının temizlendiğini vurgulayarak, bir hafta 10 gün sonra daldaki fındığın yere inmeye başlayacağını, bu yıl fındığın erken olgunlaştığını bildirdi.

İşçilerin de gelmeye başladığını artık hasada geçeceklerini belirten Şen, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, gerçekten iyi bir fiyat verdi. İnşallah bu durum böyle devam eder. Biz üretici olarak hem bölge hem il hem de köydeki insanlar memnunuz." dedi.

Şen, her yıl ortalama 5 ton fındık topladığını sözlerine ekledi.

"17 lira güzel bir fiyat"

Fındık üreticisi Levent Bozkan da bölgedeki üreticilerin çifte bayram yaşadığını dile getirdi.

Bozkan, tatlı yorgunlukla fındık bahçesinde çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarda fındık fiyatı geç zamanlarda açıklandı, biz borçlu olduğumuz için daha fiyat açıklanmadan fındığı satmak zorunda kalıyorduk. Bu sene fındık hasadına başlamadan önce fiyatın açıklanması bizim için iyi oldu. Şu an 17 lira güzel bir fiyat, fındığın değeri olarak görüyorum."

Şu an fındık altı temizlediklerini ifade eden Bozkan, "Bayram sonrasında hasada başlarız sanırım. Bu yıl hasada biraz daha istekli gireceğiz, fındık fiyatı 17 lira oldu, biraz daha iştahlı fındık toplayacağız." dedi.

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz"

Aynı köyde fındık üreticiliği yapan 58 yaşındaki Birdan Şen de 12-13 yaşlarından itibaren fındık toplamaya başladığını, gelin geldiği köyde de fındık toplamaya devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasının tam zamanında olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun, biz fındık fiyatından çok memnun olduk. Bizi tüccarın eline bırakmadı, kendisine çok teşekkür ederiz. Bu yıl Cumhurbaşkanımız bizi gördü, sesimizi duydu, çok memnun kaldık, teşekkür ederim ona. Fındık bizim bir yıllık gelir kaynağımız. İşi ve zahmeti çok. 12 ay bakım yapıyoruz, devamlı fındık bahçesindeyiz. Altını temizliyoruz, tırpan yapıyoruz. İşçiler toplayacak, patozu var, gübresi var."

Bu yıl üniversite tercihi yapan ve harçlık çıkarmak üzere Kırıkkale'den Çayağzı köyüne akrabalarının fındık bahçesine gelen Mustafa Can Köroğlu da "Köyümüze geldim, bu yıl fındık toplayacağız. Heyecanlıyım. Fındık fiyatları bu yıl çok iyi. Hem bizim adımıza hem de köylü adına fındık fiyatları çok güzel. Bu konuda herkes mutlu. Açıkçası herkesin iştahı arttı, ben geçen yıl da tarladaydım ama fiyattan dolayı pek iştahım yoktu. Şimdi ise herkes fiyatlardan dolayı mutlu. Herkes tarlasında çalışmak istiyor, istekli." değerlendirmelerinde bulundu.

(AA)

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