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10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25:48 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29:45

Fındık üreticileri Başkan Erdoğan'ın açıkladığı taban fiyattan ötürü mutluluk içinde hasat yapıyor

Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasat öncesi açıkladığı taban fiyattan ötürü ürününü huzur ve mutluluk içinde topluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık taban fiyatının Giresun kalite için 17, levant kalite için 16,50 lira olarak açıklaması, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki sezonlarda fındık üreticilerinin ürününün satış fiyatını bilmeden bahçeye girdiğini anımsattı.

Bu durumun üreticiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Soydan, şöyle devam etti:

"Sezona girmeden önce üreticilerimiz 'Fındığını kaça satacak? Nasıl yapacak? Acaba işçi parasını kurtaracak mı? Maliyetlerini alacak mı?' diye tedirginlik içerisindeydi. Üreticilerimiz şu an uzun yıllardan sonra hasat başlamadan önce fiyatları öğrendi ve kaça satacağını da biliyor. Bu açıdan fiyatların erken açıklanmasından dolayı çoğu üreticimiz huzurlu."

Soydan, hasat öncesi fiyat açıklanmasının üreticileri mutlu ettiğine dikkati çekerek, "Üreticiler ürününü en azından 16,5, 17 liradan satacağına kesin gözüyle bakıyor. Üretici bahçeye bu fiyatları bilerek girmesinden dolayı mutlu ve huzurlu bir şekilde şu anda gülerek ve oynayarak fındığını topluyorlar." dedi.

Üreticilere kurutma uyarısı

Soydan, fındık üreticilerine ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra pazara sunmaları uyarısında da bulundu.

Fındığın ülke için çok önemli ve kıymetli ekonomik getirisi olduğuna işaret eden Soydan, şunları kaydetti:

"Onun için harmana gelirken özellikle bahçelerdeki naylon çuvalları muhakkak günlük götürüp harmanda boşaltmamız lazım. Yağışlı olan dönemlerde üstünü çok kapalı tutmamamız lazım çünkü fındıkta ısıyla beraber içerisinde bozulmalar olabilir. O açıdan muhakkak fındığımızı harmanlarda havalandırmamız gerekiyor ve sık sık karıştırmamız gerekiyor. Üreticilerimizden beklentimiz fındığı iyice kuruttuktan sonra pazara sunmaları yönünde."

"Randımanı iyi fındık para demek"

Fındıkta randımanın önemine değinen Soydan, "Biz fındığımıza ne kadar temiz bakarsak, ne kadar fındığımızın çürük, koruk ve çatlak olanlarını ayıklarsak randımanı daha iyi alacağız. Her randıman para demek. Onun için üreticilerimize burada da büyük görev düşüyor. Üreticilerimizin ellerinde hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) hem de serbest piyasaya verme imkanları var. Dolayısıyla ürünümüzü sattığımızda yüksek gelen randıman üreticilerimize daha fazla para kazandıracaktır." diye konuştu.

Soydan, üreticilerin, tüccara emanete ürün vermemesini de isteyerek, emanete fındık verilmesinin arz ve talep dengesini bozduğunu söyledi.

Üreticilerin, ihtiyaçları ölçüsünde pazara ürün indirmeleri gerektiğini belirten Soydan, bu şekilde serbest piyasada, TMO fiyatının üzerinde fiyat oluşmasını sağlayabileceklerini kaydetti.

Üreticiler fiyattan memnun

Efirli Mahallesi'ndeki üreticilerden Orhan Mağden, hasat öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyat açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Açıklanan 16,5 lira çok güzel bir fiyat. Biz üreticiler açısından bu son derece memnuniyet verici. Şu anda ürünümüzü kaça satacağımızı bildiğimiz için huzur içerisinde fındığımızı topluyoruz. Elimize ne kadar para geçeceğini hemen hemen tahmin edebiliyoruz." dedi.

Mustafa Yöndem de fındık hasadının zorlu olduğunu ancak hükümetin iyi bir fiyat açıkladığını ifade ederek, "Üretici olarak ürünümüzü bu fiyatta satarsak çok memnun oluruz. Uzun zamandır bahçeye girdiğimizde fındığımızı kaça satacağımızı bilmiyorduk. Şimdi ürünümüzü kaça satacağımızı biliyoruz ve işlerimizi de ona göre ayarlıyoruz." diye konuştu.,

(AA)

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