"Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesinde olumlu sonuçlar alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin uygulandığı Ünye ilçesinde Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'ye bağlı olarak çalışan sigortalı fındık işçilerini ziyaret etti.

Bir süre işçilerle fındık hasadı gerçekleştiren Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bu yıl Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde pilot bölge olarak uygulandığını söyledi.

Güler, projenin istenildiği gibi gittiğinin vurgulayarak, "Ekiplerimiz hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladılar. Yapılan duyurular ve haberler ile fındık işçiliğine başvurular alındı. İlk defa yaptığımız bu çalışmayı bu yıl pilot ilçelerimiz olan Altınordu, Fatsa ve Ünye'de gerçekleştirdik. Elde edilen sonuçlar olumlu. İnşallah bu uygulamayı seneye daha kapsamlı yapacağız." diye konuştu.

Projeye çevre illerden talep var

Projenin sadece Ordu'da ses getirmediğini, komşu illerden de taleplerin olduğunu işaret eden Güler, "Hayata geçirdiğimiz projeye çevre illerden de talepler var. Mesela Giresunlu üreticiler bizden fındık işçisi başvurusunda bulundu. Bu durum projenin doğru olduğunu ve gelecek vadettiğini gösteriyor. İnşallah seneye bu projeyi tüm ilçelerimize yayacağız. Bu proje hepimizin ortak projesidir." dedi.

Güler, fındık işçiliği için başvuruda bulunan kişilerin, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş’ye bağlı olduğunu da anımsatarak, şöyle devam etti:

"Fındık işçiliği için başvuruda bulunan ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan (ORTAR) Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş'ye bağlanıp sigortalı olarak çalışıyorlar. Bu işçilerin tüm giderleri bizim tarafımızdan karşılanıyor. Onların tek yaptıkları üreticilerin bahçelerinden fındık toplamak. Maaşları ve sigortaları belediye tarafından karşılanıyor. Yapılan bu proje sayesinde her yıl il dışına çıkan yüklü miktarda para ilimizde kalmış oluyor. Bu proje aynı zamanda yeni bir istihdam kapısı haline geldi. Gelecek yıl bu projeye olan ilgilinin daha da artacağını düşünüyorum."

Öte yandan Güler, fındık sezonu sonrası fındık işçiliğinde çalışan işçilerin ağustos ve eylül ayında yapılacak hasadın ardından bahçe temizleme, ot biçme gibi işlere de başvuru yapabileceğini sözlerine ekledi.

(AA)