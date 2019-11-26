Fındık timleri 20 günde 400 örnek bahçe oluşturdu

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, fındığın il ekonomisinin can damarı olduğunu, tarım alanlarının yüzde 89'unda fındık yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 25'inin Ordu'da yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Böylesine önemli bir ürünün alan verimine baktığımızda arzu ettiğimiz seviyelerde değildik. Bazı ülkelerde dekara 200-300 kilogram fındık alınırken ilimizde ya da ülkemizde bu rakamın 100 kilogram olduğunu gördük ve biliyoruz." dedi.

Yılmaz, bu rakamın lider ülkeye yakışmadığını belirterek, bu noktada verim ve kaliteyi artırmak için çalışma başlattıklarını aktardı.

Bu sene tüm mahallerde örnek bahçeler oluşturmak için Ordu Valiliği himayesinde "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, proje kapsamında müdürlükleri ve ziraat odaları teknik personelinden oluşan 35 tim kurduklarını kaydetti.

Yılmaz, fındık timlerinin kasım ayında örnek fındık bahçeleri oluşturmak için sahaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ekipler ilk başta budama çalışması yaptı. Ardından toprak numunelerini aldılar. Bu analizlere göre de gübreleme programı oluşturuldu. Şu an itibarıyla büyük bir mesafe katettik. Arkadaşlarımız sahada özveriyle çalışıyor. 20 günde ilimiz genelinde 400 örnek fındık bahçesi oluşturmuş durumdayız. Hedefimiz, her mahallede 3 bahçe olmak suretiyle toplamda 2 bin 10 örnek bahçe oluşturmak. İnşallah gelecek yılın nisan ayına kadar hedeflerimizi tutturmayı amaçlıyoruz."

Daha önce kurdukları örnek bahçelerden aldıkları sonuçların kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, o bahçelerde dekara 250 kilograma kadar verime ulaşıldığını, aynı başarıyı yeni bahçelerde de sağlayacaklarını söyledi.

Üreticiler gelirlerini ikiye katlayacak

Yılmaz, dekara verimin artırılması durumunda üreticilerin de gelirlerini ikiye katlayacağına dikkati çekerek, "(Üretici) 100 kilogramlık yerden bundan sonra 200 kilogram ürün almış olacak. Böylece cebine daha fazla girecek. İlimizde genel ortalamada yüzde 10'luk artış sağlanmış olsa bu ilin ekonomisine bugünkü fiyatlara göre 370 milyon lira katkı demek. Bu, çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Aynı şekilde randımanı artırmaları durumunda ilin ekonomisine yıllık 70 milyon lira ilave katkı sunacaklarına vurgu yapan Yılmaz, "Bu projemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu çalışmaları il geneline yaymak suretiyle inşallah herkes dünyada Ordu'yu örnek verecek." dedi.

AA