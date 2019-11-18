Fındık ihracından 1.6 milyar dolar

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, bu yılın ocak-ekim döneminde, bu üründen 1 milyar 578 milyon dolar gelir sağladı. 1 Ocak-31 Ekim arasında 100'ün üzerinde ülkeye 251 bin 293 ton fındık ihraç edildi. Söz konusu dönemde en fazla fındık İtalya'ya satıldı. Bu ülkeye 66 bin 302 ton fındık ihraç edilerek, 429 milyon 136 bin dolar kazanıldı.

İTALYA BİRİNCİ SIRADA

İtalya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı. Almanya'ya 326 milyon 926 bin dolar karşılığında 56 bin 117 ton, Fransa'ya ise 116 milyon 551 bin dolar karşılığında 18 bin 148 ton fındık satıldı. Türkiye, ocak-ekim arasında en az fındık ihracatını Ruanda'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 6 kilogram olurken, 37 dolar gelir elde edildi. Ruanda'yı ise 8 kilogramla Angola ve 20 kilogramla Gana izledi.