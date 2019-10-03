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03 Ekim 2019 Perşembe 11:17:54 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:18:31

Fındık ihracatından bir ayda 296,3 milyon dolar gelir

1 Eylül'de başlayan 2019-2020 sezonunun ilk ayında 46 bin 105 ton fındık ihracatı karşılığında 296 milyon 313 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 46 bin 105 ton fındık satılarak 296 milyon 313 bin dolar gelir sağlandı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1-30 Eylül döneminde 46 bin 105 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Sevinç, bu ihracat karşılığında 296 milyon 313 bin 575 dolar gelir sağlandığını ifade etti.

Geçen sezonun aynı dönemine oranla fındık ihracatında miktarda yüzde 87, değerde ise yüzde 122 artış gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatın da önemli artış trendine girdiğini aktardı.

Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en fazla fındık ihraç edilen 4. ülke konumuna geldiğine işaret ederek, bu başarıdan dolayı sektör adına son derece gururlu olduğunu kaydetti.

Fındıkta 2019-2020 ihracat sezonu 31 Ağustos 2020'de sona erecek.

(AA)

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