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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:34:23 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:38:08

'Fındık alımında kota yok'

Toprak Mahsulleri Ofisince, fındık alımlarında kota uygulamasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımlarında kota uygulamasının söz konusu olmadığı bildirilerek, "Fındık üreticilerimizin yanlış bilgilere itibar etmemeleri, alım kriterlerine ve randevu sistemine uygun olarak ürünlerini teslim etmeleri halinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını bilmeleri önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, fındık piyasasında istikrarın sağlanması, üreticilerin piyasa şartlarında mağduriyet yaşamaması ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 21 Ağustos'tan itibaren levant kalite fındığın kilogram başına 16,50 lira, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram başına 17 lira ve sivri kalite fındığın kilogram başına 15,50 liradan alınmasına başlandığı anımsatıldı.

Son günlerde TMO'nun fındık alımlarıyla ilgili basında ve kamuoyunda dile getirilen bazı hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen açıklamada, TMO tarafından yapılan fındık alımlarında kota uygulamasının söz konusu olmadığı vurgulandı.
 

Açıklamada, söz konusu alımlarda, il rekolte tespit komisyonlarınca (il tarım müdürlükleri, borsa, araştırma enstitüsü, ziraat odası, ihracatçı birlikleri ve üniversite temsilcilerinden oluşturuluyor) il-ilçe düzeyinde yapılan rekolte çalışmaları sonucunda hazırlanarak imza altına alınan ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan verim ortalamaları cetvellerinin esas alındığı aktarıldı.

Alımlarda sadece Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilerden alım yapılması ve verim ortalamalarının esas alınmasıyla, fındık ticareti yapan aracıların, üreticilerden daha düşük fiyatla ürün alıp TMO'ya satmasının ve böylece üreticide oluşabilecek gelir kaybının önlenmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, alım faaliyetlerine başlamadan önce öngörülen depolama ihtiyacı doğrultusunda 34 noktada 200 bin tonluk depo kiralandığı, ihtiyaç duyulması halinde kuruluşa ait ve yakın bölgelerde en az 250 bin tonluk depo kapasitesinin mevcut olduğu ifade edildi.

Kurutulan fındık yeniden TMO'ya satılabilecek

Açıklamada, fındık alımlarında randevu sisteminin uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Randevusuna gelen üreticilerimizden yüzde 90'ının ürünü teslim alınmıştır. Teslim alınamayan ürünlerin büyük çoğunluğu rutubet oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu üreticilerimiz, ürünlerini yeterli miktarda kuruttuktan sonra tekrar kuruluşumuza satabilmektedirler. TMO tarafından bugüne kadar alınan fındıkların ortalama fiyatının, levant kalite için kilogram başına 16,90 lira, Giresun kalite için kilogram başına 17,70 lira olarak gerçekleşmesi memnuniyet vericidir. Fındık üreticilerimizin bahsi geçen konularda dile getirilen yanlış bilgilere itibar etmemeleri, TMO'nun alım kriterlerine ve randevu sistemine uygun olarak ürünlerini teslim etmeleri halinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını bilmeleri önem taşımaktadır."

(AA)

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