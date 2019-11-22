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22 Kasım 2019 Cuma 15:22:26 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 15:24:36

Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Kasım ayında, geçen aya göre 24.5 puan artarak 167 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre;

- son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendi.

- Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek devam etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre;

- son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndü,

- gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam etti.

Kasım ayında, sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;

64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç),

65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç),

66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler

sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 25.5, 1.9 ve 22.7 puanlık artış oldu.

(DHA)

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