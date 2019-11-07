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07 Kasım 2019 Perşembe 17:25:45 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 17:26:32

'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz'

Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melikşah Utku, "Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz." dedi.

Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Yayınlarının bir sosyal sorumluluk misyonunu yerine getireceğini belirterek, "Telif eserlere ağırlık vereceğiz. Kaliteli eser üreten genç akademisyenlerimizi destekleyeceğiz. Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz. İslami finans ve iktisat alanında Türkçe literatüre katkı sunacağız." dedi.

Utku, TÜYAP kitap fuarı kapsamında AA muhabirinin Albaraka Yayınları ve çalışma alanlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Albaraka Türk'ün geçmişten bugüne çeşitli alanlarda “prestij kitap” adını verdiğimiz birçok eser yayınladığını ifade eden Utku, bir adım ileri giderek, özellikle İslami finans ve iktisat alanındaki mevcut boşluğu doldurma gayesiyle Albaraka Yayınlarını kurmaya karar verdiklerini kaydetti.

Utku, literatüre kazandırdıkları Endülüs, Hicaz Demiryolu, Seyyahların Aynasında İstanbul gibi eserlerin baskılarının hızla tükendiğini, bu kitapların hâlâ arandığını ifade ederek şunları söyledi:

"İlk olarak iş hayatında ahlak, katılım bankacılığı, İslami finans, iktisat ve yönetim gibi alanlarda yapılan yayınları ve akademik çalışmaları Albaraka Yayınları olarak destekleyeceğiz. Daha sonra diğer alanlarda da kitaplarımız olacak. Telif eserlere özellikle önem veriyoruz. Kaliteli eser üreten genç akademisyenlerimizi destekleyeceğiz. Finans yayıncılığı denilince akla ilk olarak Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz." 

"Türkiye fikrî olarak gelişecekse yayıncılığın devam etmesi gerekiyor" 

Şu ana kadar 60 kitaplık bir listelerinin oluştuğunu vurgulayan Utku, "Önümüzdeki iki yıl içinde bu kitaplara yoğunlaşacağız. Aynı zamanda bugüne kadar kültür sanat faaliyetleri kapsamında hazırladığımız prestij eserleri yayınlamaya devam edeceğiz. Geçmişte çocuk kitapları alanında yayınladığımız birçok eser oldu. Bu alanda da önümüzdeki yıllarda varlık göstereceğimizi söyleyebilirim. Kitap portföyümüz belli bir sayıya ulaştığında Albaraka Yayınlarına ait kitabevleri açmayı da planlıyoruz. Elbette, dijital mecraları da etkin biçimde kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hâlihazırda 14 kitabın fuarda yer aldığını hatırlatan Utku sözlerini şöyle tamamladı:

"Klasik eserlerden ve modern çalışmalardan çeviriler yapacağız. İslami finans alanında Türkçe literatüre katkı sunacağız. Yayıncılık sektörü çok zor bir sektör. Uzun dönemli yayınevlerinin sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Türkiye fikrî olarak gelişecekse yayıncılığın artan bir kaliteyle devam etmesi gerekiyor. Bu noktada Albaraka Yayınları bir sosyal sorumluluk misyonunu temsil ediyor. Bizim çok kitap satma gibi bir derdimiz yok. Biz nitelikli telif ve tercüme eserleri okuyucu ile buluşturacağız."

(AA)

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