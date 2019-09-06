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06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 01:08:28

"Fibersiz ev kalmayacak"

Bir buçuk yılda 3.2 milyon haneyi fiberle buluşturduklarını söyleyen Türk Telekom’un yeni CEO’su Ümit Önal,”Yeni dönemde önceliğimiz fiber altyapıyı yaygınlaştırmaktır” dedi. 

Yunus ÇAĞLAR

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’da üç yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten ve temmuz ayı sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında Türk Telekom’un yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Türk Telekom’un, bugün 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle operasyonel başarısı ve artan kârlılığı, sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği ve teknolojik yatırımlarıyla istihdama ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye’ye değer katmaya devam ettiğini ifade eden Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu artırma, 5G’yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı. 

5G’YE HAZIRIZ

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdığını ve üstlendiği sorumluluk gereği, sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini kaydeden Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi:  “Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırmış olmamız sayesinde 5G’ye EN hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim.” 

TÜRK TELEKOM'LA EN'LER

• 2005’ten bu yana 36.3 milyar TL ile sektörün EN yüksek yatırımı 

• En fazla aboneye hizmet eden operatör: 47 milyon abone 

• En yüksek fiber uzunluğu: 289 bin kilometre 

• En yüksek fiber hane erişimi: 19.4 milyon hane 

• Mobilde pazar payında EN hızlı artış: son on yılda 8.5 puan artış 

• 2008’den bu yana EN yüksek net abone kazanımı: 7.4 milyon 

• Mobilde 1800mhz ve altı frekanslarda EN yüksek pay 

• Mobilde abone başına EN yüksek spektrum kapasitesi 

AVRUPA'DAN ÖNDEYİZ

Önal, Türkiye’nin fiber altyapısına değinirken, “Fiber hane erişimimizi rekor düzeyde 2.4 milyon yıllık artışla 2018 sonunda 18.6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19.4 milyonun üzerine çıkardık. Özetle son bir buçuk yılda, 3.2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadık. Türkiye’nin fiberleşmesi Türk Telekom’un öncülüğünde pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda. OECD tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen abone fiberleşme oranlarında ABD, dahası AB bölgesindeki İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin de önünde yer alıyor. Almanya’nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere’nin yüzde 2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 20’ler seviyesinde” dedi. 

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