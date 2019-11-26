Fiat Chrysler ve PSA (Peugeot) anlaşmayı çalışanlarına bildirdi

Fiat Chrysler (FCA) ve Peugeot'un çatı şirketi PSA'in gelecek haftalarda bağlayıcı bir birleşme anlaşmasını imzalayacaklarını çalışanlarına bildirdiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, iki grup da kendi iç iletişim kanallarından ayrı ayrı haberi personeline verdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından FCA ve PSA'nin birleşiminden oluşan şirket dünyanın 4. en büyük otomobil üreticisi olacak.

Reuters'ın elde ettiği bilgilere göre FCA Grubu'nun Mali İşler Sorumlusu ve İş Geliştirme Küresel Müdürü olan David Ostermann ile PSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oliver Bourges'in başkanlık edeceği 9 çalışma grubu oluşturulacak.

FCA Başkanı John Elkann geçen hafta verdiği demeçte General Motors tarafından açılacak bir davaya şaşırmayacağını belirterek yıl sonundan önce PSA ile bağlayıcı bir anlaşma yapılacağından emin olduğunu söylemişti.

Ekim ayı sonunda çıkan haberlere göre FCA ve PSA arasındaki birleşme tamamlandığında, hiçbir fabrika kapatılmadan birleşme sonucunda yıllık 3.7 milyar euro (4.1 milyar dolar) tasarruf edilmesi bekleniyordu.

Yeni ortaya çıkan şirket ile birlikte, Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel ve Vauxhall bundan böyle aynı çatı altında faaliyet gösterecek.