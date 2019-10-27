"Fi Yapı mağdurlarına çözüm bulacağız"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'nin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülal, “himmet” adı altında topladıkları paraları Fetullahçı Terör Örgütü'ne mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla kayyum atanan Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlerin çözümü için çalışmaların devam ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

8 BİN MAĞDUR VAR

“Bizim özel olarak ilgilendiğimiz gruplardan bir tanesi. Orada ciddi sayıda mağdur var. İnşaat sektöründeki genel sıkıntı münasebetiyle biraz ağır yürüyen bir projelendirme süreci oldu. Önümüzdeki süreçte o mağduriyetlerin de giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

400 KİŞİ EVİNE KAVUŞTU

Alman konsorsiyumu bir projeyi tamamladı. Oradaki mağduriyet giderildi. Diğer tarafta da çalışmalar devam ediyor. Şu anda tamamlanan projede 400 kişi dairesini alma aşamasına geldi. Diğer taraftan, Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur söz konusu. Bu mağduriyetleri giderme konusunda da çalışıyoruz.”