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21 Mart 2020 Cumartesi 12:38:31 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:40:01

Kırmızı et üreticilerinden 'sıkıntı yok' mesajı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede kırmızı et üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. 

2019 yılı genelinde toplam kırmızı et üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildiğini belirten Tunç, 2018'de üretimin 1 milyon 118 bin 695 ton olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Tunç, Kovid-19 nedeniyle kırmızı et piyasasında panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Kırmızı et ve ürünleri için tüketimimizi karşılayacak kadar hayvan varlığımız var. Kimse endişe etmesin. Rant sağlamak için 'hayvan ithal edilecek' diye söylenti çıkaranlara prim vermeyeceğiz. Tüketicilerimizin de içi rahat olsun." dedi.

"Hayvancılıkta gerekli tedbirler alındı"

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacı İnce de küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 salgını sebebiyle tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi. İnce, şöyle konuştu:

"Kırmızı et üretiminde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Şu an itibarıyla besi sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerimizin işletmelerinde 2020 yılı için tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda besi hayvanı ve buna bağlı olarak da kırmızı et tüketimini karşılayacak kadar üretimimiz bulunmaktadır."

"Küçükbaş hayvan sayısı yeterli"

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, mart itibarıyla sektörde yaklaşık 50 milyon koyun, yavrulama zamanından dolayı 15 milyon civarında kuzu olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda. Tüketicimizi ithalata muhtaç edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Salgın nedeniyle piyasada herhangi bir tedirginliğe, stok yapmaya da gerek yok. Kimse paniğe kapılmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldığı bir televizyon programında, Et ve Süt Kurumunun depolarının yeteri kadar dolu olduğunu ve fahiş fiyat artışlarına müdahalede bulunacaklarını ifade etmişti.

(AA)

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