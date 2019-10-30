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30 Ekim 2019 Çarşamba 09:57:20 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:58:06

Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor

ABD'de, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ile Fed'in bugün faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve siyasi belirsizliklerle negatif seyrederken, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olması pay piyasalarını negatif etkiledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası dün hükümetin 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi yönündeki yasa tasarısını 20’ye karşı 438 oyla kabul etti. Avrupa Birliği (AB) İngiltere'nin talebi üzerine pazartesi günü Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini kabul etmişti.

ABD'de, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ile Fed'in bugün faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekeceğini tahmin eden ekonomistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve ekonomik verilerdeki zayıflığa karşın pay piyasaları genel olarak yükseliş eğilimini korurken, dün Fransa hariç negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugün işleme açılacak piyasalar, yoğun haber akışını fiyatlayacak. ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararları Türkiye sert bir şekilde kınadı. ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Yaptırım içeren tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak tasarı, Senatoda da üçte iki çoğunluğu sağlayacak oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı, Temsilciler Meclisi'nin hissiyatını yansıtan kararın reddedildiği belirtilerek, yasa tasarısı ile ilgili ise, "Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra veri takviminin de yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, bugünün takviminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan tatil öncesi 99.838 puandan kapanan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,70-5,80 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

11.55 Almanya, ekim ayı işsizlik

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı ekonomik güven endeksi

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

(AA)

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