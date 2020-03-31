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31 Mart 2020 Salı 16:45:32 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:47:00

Fed'den koronavirüse karşı yeni adım! 6 ay sürecek

ABD Merkez Bankası (Fed) yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlatıyor. Yabancı bankalar, ABD Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler. Fed'in yeni geri alım anlaşması kolaylığı 6 Nisan'da başlayacak, en az 6 ay sürecek

ABD Merkez Bankası ( Fed)yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlatıyor. Yabancı bankalar, ABD Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler. Fed'in yeni geri alım anlaşması kolaylığı 6 Nisan'da başlayacak, en az 6 ay sürecek.

FAİZ İNDİRİMİNDE ÖNCÜ OLDU

Koronavirüs salgını sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan panik havasını dağıtmak ve krizin ekonomiler üzerinde daraltıcı etkisini hafifletmek adına merkez bankaları art arda faiz indirdi. Fed öncü oldu.  Fed, 3 Mart'ta sürpriz bir kararla fonlama faiz oranını 50 baz puan indirimle yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Piyasada korku endeksi olarak bilinen VIX’in Lehman Krizi zamanlarında gördüğü 75 seviyesine çıktığı 12 Mart'ta Fed ikinci kez sürpriz kararla fonlama oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü. Böylece Fed tarihinde ilk kez iki FOMC toplantısı arasında iki acil toplantısını yapmış oldu.

Fed fonlama oranlarını düşürmekle kalmadı, en son 2008 küresel ekonomik kriz döneminde Ben Bernanke'nin uygulamaya koyduğu ve ''alışılmadık politikalar'' olarak da bilinen parasal gevşemeye yeniden dönmek zorunda kaldı. Bu kapsamda banka, 500 milyar dolarlık Hazine kağıdı ve 200 milyar dolarlık İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (MBS) aracılığıyla ve en az 700 milyar dolarlık bir parasal gevşeme programı açıkladı.

SWAP HATTI KURDU

Fed, zorunlu karşılık oranlarını, bir sonraki tesis döneminin başlangıcı olan 26 Mart'tan geçerli olan yüzde sıfıra düşürdü. Banka dolar likiditesi sağlamak için de 15 Mart'ta Kanada Merkez Bankası, BoE, BoJ, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası ile swap hattı kurdu.

Fed, 19 Mart'ta 9 merkez bankasıyla daha geçici olarak swap hatları oluşturarak koronavirüs pandemisinden kaynaklı ekonomik sorunlarla mücadele için "finansal kriz dönemi" programlarını genişletti. Swap hatları ile Fed, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur, İsveç için toplam 60 milyar dolarlık, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda için ise her birine 30 milyar dolar olmak üzere likidite imkanı sağlarken, yeni swap hatlarının en az 6 ay boyunca korunacağını duyurdu.

Fed 23 Mart'ta da ''sınırsız'' varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. Bu kapsamda Fed'in hazine tahvili ve konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymet alımı yapacağı, buna ticari konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarının da dahil edileceği bildirildi. Fed, kredi akışlarına ilişkin ise yeni programlar oluşturarak bu kapsamda 300 milyar dolara yakın yeni finansman sağlanacağını, Hazine Bakanlığı Borsa İstikrar Fonu'na da 30 milyar dolarlık öz kaynak verileceğini belirtti.

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