  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3149
  • Euro
    7,0285
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Endonezya'da korkutan deprem! Endonezya'da korkutan deprem!
Türk olmaktan utandığını söyleyip İtalya'ya yerleşmişti: Koronavirüs korkusu sardı Türk olmaktan utandığını söyleyip İtalya'ya yerleşmişti: Koronavirüs korkusu sardı
Avustralya'da karantinaya uymayanlara para ve hapis cezası Avustralya'da karantinaya uymayanlara para ve hapis cezası
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi! 20 Mart'tan itibaren başlıyor Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi! 20 Mart'tan itibaren başlıyor
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu
Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi
Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek Teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri personeli evden çalışabilecek
Bakan Turhan: Ankara-Samsun hızlı tren projesinde son aşamaya gelindi Bakan Turhan: Ankara-Samsun hızlı tren projesinde son aşamaya gelindi
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: İstediğinizi şampiyon ilan edin ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım Galatasaray Teknik Direktörü Terim: İstediğinizi şampiyon ilan edin ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Ligde ertelemeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Ligde ertelemeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım
ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüste vaka sayısı arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüste vaka sayısı arttı
Ankara Valiliği'nden sosyal medya açıklaması Ankara Valiliği'nden sosyal medya açıklaması
Bağdat’ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bağdat’ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri genelgesi gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri genelgesi gönderdi
Trump'ın, Kovid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın, Kovid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddia edildi
Kırıkkale'de evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu Kırıkkale'de evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
Galatasaray-Beşiktaş: 0-0 Galatasaray-Beşiktaş: 0-0
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı yapıldı Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı yapıldı
İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1809'a yükseldi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 07:21:59 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 07:22:41

Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi. 

Mevcut ekonomik verilerin ABD ekonomisinin bu zorlu döneme güçlü bir şekilde girdiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, FOMC'nin ocak ayındaki toplantısından bu yana gelen verilerin işgücü piyasasının şubat ayına kadar güçlü kaldığı ve ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir oranda arttığını gösterdiği aktarıldı. 

Açıklamada, son zamanlarda enerji sektörünün stres altına girdiğine işaret edilerek, yıllık bazda genel ve gıda ile enerji dışındaki kalemlerdeki enflasyonun yüzde 2'nin altında seyrettiği, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise çok az bir değişim gösterdiği bildirildi. 

Kovid-19 salgınının etkilerinin yakın dönemde ekonomik faaliyetler üzerinde ağırlık göstereceği ve ekonomik görünüme risk oluşturulacağının vurgulandığı açıklamada, bu gelişmeler ışığında komitenin FOMC'nin politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına indirmeye karar verdiği ifade edildi. 

Açıklamada, söz konusu faiz indiriminin ekonomik aktiviteyi, güçlü işgücü piyasası koşullarını ve komitenin yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmesini desteklenmesine yardımcı olacağı belirtildi. 

Komitenin kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve sessiz enflasyon baskıları da dahil olmak üzere ekonomik görünümü etkileyecek gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanacağının vurgulandığı açıklamada, Fed'in hane halkıyla işletmelere kredi akışını ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedeflerini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, komitenin, hanehalkı ve işletme kredi akışının merkezinde yer alan hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı tahviller için piyasaların sorunsuz işlemesini desteklemek amacıyla gelecek aylarda hazine tahvillerinin kıymetlerini en az 500 milyar dolar ve ipoteğe dayalı tahvillerin ise en az 200 milyar dolar artıracağı kaydedildi. Böylece, toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlatılmış oldu. 

Gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de genişletildiğinin anımsatıldığı açıklamda, komitenin piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi. 

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti. 

Fed’in faizleri sıfıra indirmesinin ardından avro/dolar paritesi yüzde 1 artarak 1,12’ye yükseldi, dolar/lira paritesi ise 6,30'nun altına düştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise faiz indirim kararından dolayı Fed'i tebrik ederek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER