FED kararı sonrası gözler Dolarda!

Dün 6,2640'a kadar yükselen dolar/TL akşam FED'in sürpriz faiz kararından sonra 6,0345'e kadar geriledi. Dolar daha sonra 6.08-6.09 TL bandında dengelendi.

Dolar/TL bu sabah ise 6,10 TL civarında seyrediyor.

Euro ise 6,82 seviyesinde bulunuyor.

KARARDA CORONA VİRÜS ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisini Corona virüsü salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan birden düşürerek faizleri yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed'den kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak corona virüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı."