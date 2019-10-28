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28 Ekim 2019 Pazartesi 09:37:08 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:38:20

FED haftasında dolar yönünü aşağı çevirdi...

Dolar/TL jeopolitik risklerin azalması ve ateşkes haberleriyle Merkez Bankası'nın beklentinin üzerindeki 250 baz puanlık faz indirimine rağmen 5.90 seviyesinden 5.75 5.80 bandına gerilemişti. Piyasaların bu hafta gündeminde ise FED'in faiz indirimi, AB verileri ve Brexit var. Suriye konusu ve ABD le ilişkiler başta olmak üzere uluslararası gelişmelerin de takip edileceği 28 Ekim haftasına kur 5.77 le başlıyor.

Dolar/TL bugün saat 07.27 itibarıyla 5.7733/5.7778’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

TCMB’nin beklentilerin ötesindeki faiz indirimine karşın TL’de sınırlı bir tepki oluşurken bankacılar para politikasının seyri açısından ise enflasyon raporunu bekliyorlar.

Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 31 Ekim’de İstanbul’da yapılacak. TCMB’nin İstanbul Şubesi’nde yapılacak toplantı saat 1030’da gerçekleşecek, raporu Başkan Murat Uysal sunacak.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

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