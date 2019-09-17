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17 Eylül 2019 Salı 09:58:23 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 10:00:17

FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta?

FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta? sorularının yanıtı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerikan Merkez Bankası Fed’in Eylül 2019 faiz kararı toplantısında ise geri sayım sona eriyor. Türkiye için büyük önem taşıyan Merkez Bankası faiz toplantısı Eylül 2019 PPK toplantısı 12 Eylül'de gerçekleşti. Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 16.50'ye indirdi. Vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) toplantısından da indirim haberi bekliyor. Gözlerin çevrildiği Eylül Fed faiz toplantısı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Amerikan Merkez Bankası Fed’ in Eylül 2019 faiz kararı toplantısında ise geri sayım başladı. FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye için büyük önem taşıyan Merkez Bankası faiz toplantısı Eylül 2019 PPK toplantısı 12 Eylül'de gerçekleşti. Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 16.50'ye indirdi. FED Temmuz Toplantısı 30 -31 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı ve Federal Rezerv Sistemi olarak bilinen Fed 11 yıl sonra faizi düşürmüştü. Şimdi gözler Eylül ayı Fed faiz toplantısında. Vatandaşlar bu toplantıda da indirim yapılmasını istiyor. Fed faiz toplantısı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fed’ in bu yılki 6’ncı toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise henüz bilinmiyor. FED faiz kararı ise 18 Eylül 2019 tarihinde Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell tarafından açıklanacak. 

ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

31 Temmuz Çarşamba günü Fed faiz indirimine gitti. 11 yıl sonra faiz oranını %0,25 indiren Fed’in bu kararı hem Türkiye hem de Dünya gündeminde çok konuşulmaya başladı.

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.55 üzerine çıktı.

Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlayıp 5.55'in altına inerken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 TL altından el değiştiriyor.

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.55 üzerine çıktı

Fed kararında bu hafta 25 baz puan indirime yüzde 77, 50 baz puanlık indirime yüzde 23 ihtimal tanınıyor. Her iki ihtimal de TL için orta vadede olumlu olarak değerlendiriliyor. Yapılacak faiz indirimi aynı zamanda Fed'in 10 yıl sonra atacağı ilk gevşeme olacak. 

FED'DEN 11 YIL SONRA GELEN İLK FAİZ İNDİRİMİ

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi.

Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu.

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi.

Tutanaklarda komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilirken, "Küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına düşürmeye karar verdi. Bu eylemimiz komitenin ekonomik aktivitenin sürdürülmesi ve güçlü istihdam piyasası koşullarının sağlanmasını ve enflasyonun komitenin yüzde 2,0 hedef seviyesine getirilmesini desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda, "12 aylık bazda, toplamdaki enflasyon ve yiyecek ve enerji dışındaki enflasyon yüzde 2 seviyesinin altında." değerlendirmesinde bulunulurken, komitenin gelecekte faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomik görünüme ilişkin verileri ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği kaydedildi.

Komiteden sadece Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullandı.

Fed faiz indirim kararıyla finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirmiş oldu.

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