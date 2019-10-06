Fatsa ilçesinden 56 ülkeye ihracat

Kibar, sanayi bölgesindeki bazı fabrikaları gezerek işletme sahiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kibar, Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 fabrika bulunduğunu ve bu fabrikalarda yaklaşık 4 bin 300 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Kibar, fabrikalarda tekstil, ahşap ürünleri, bentonit, ceviz ve fındık gibi ürünlerin işlendiğini belirterek Fatsa OSB'den Hong Kong'dan İngiltere'ye, Avusturya’dan Vietnam'a kadar 56 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Yaklaşık 116 bin nüfuslu ilçeden 56 ülkeye yapılan ihracatın önemine işaret eden Kibar, emeği geçen firma yetkililerine teşekkür etti. Kibar, hedeflerinin ihracat gerçekleştirilen ülke sayısını artırmak olduğunu da aktardı.

Fatsa OSB'de Ordu Valiliğinin girişimleriyle iki fabrika daha kurulmasının hedeflendiğini dile getiren Kibar, "Bu fabrikalarla bin 500 kişilik ek istihdam sağlanacak. Bununla bölgedeki istihdam sayısı yaklaşık 6 bin kişiye ulaşacak." dedi.

Kibar, OSB'nin bölge ekonomisine çok ciddi katkı sunduğunu belirterek, bölgede kalifiye elaman sorununu aşacak meslek lisesi kurulumuna hız verdiklerini söyledi.

Kibar, dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapılmasını, yeni kamulaştırmalarla OSB'nin kapasitesini artırarak istihdam sayısını 10 bine çıkarmayı amaçladıklarını da kaydetti.

AA