Faizsiz finans ev sahibi yapıyor

Türkiye Odaklı İslami Finans Raporu'nda, Türkiye'de faaliyet gösteren 17 tasarrufa dayalı finansman şirketinin ocak-eylül dönemi finansal sonuçları yayımlandı. Şirketler yılın 9 ayında 13 milyar 343 milyon liralık sözleşme büyüklüğüne ulaşırken, 4 milyar 98 milyon 330 lira değerinde konut ya da araç teslimatı gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde yeni müşterilerle imzalanan toplam sözleşme büyüklüğünün yüzde 70'ini konut, yüzde 30'unu ise araç finansmanı oluşturdu.

HER AY ARTIYOR

İlk çeyrekte 3 milyar 930 milyon olarak gerçekleşen sözleşme büyüklüğü; 2. çeyrekte 4 milyar 363 milyon lira, 3. çeyrekte ise 5 milyar 50 milyon liraya ulaştı. Raporda, ocak- eylül döneminde aylık bazda toplam sözleşme büyüklüğü sürekli artış gösterirken, konut finansmanındaki artışın, araç finansmanından fazla olduğu kaydedildi.

KONUTA İLGİ YOĞUN

Sözleşme gereğince müşterilerini, her ay noter huzurunda çekilen kurayla konut ya da taşıt sahibi yapan faizsiz ve tasarrufa dayalı sisteme yılın 9 ayında 110 bin 955 kişi katıldı. Sisteme katılanların yüzde 30'u taşıt finasmanını tercih ederken, yüzde 70'i ise konut sahibi olmak istedi. Faizsiz finans modeliyle, ocak-eylül dönemde 28 bin 618 kişinin yüzde 86'sı konut, yüzde 14'ü taşıt sahibi oldu.