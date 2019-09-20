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20 Eylül 2019 Cuma 10:25:31 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:27:48

Faizler düştü, satışlar patladı! Sadi Özdemir: “Böyle giderse yeni projeler başlar”

Merkez Bankasının ve kamu bankalarının müdahalesiyle faiz oranlarında düşüşün etkileri, konut satışlarına yansıdı. 10 aylık süreçte sürekli düşüş gösteren satışlar, ağustos ayında yüzde 5,1 artarak 110 bin 538 olarak gerçekleşti. 2018’de yaşanan kur atağının “iliklere kadar hissedildiğini” söyleyen 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Vatandaşa güven geldi. Şimdi stok satılıyor, böyle giderse yeni projeler başlar.” değerlendirmesinde bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirme sürecine girmesinin faydası konut satışlarında görüldü. Konut faiz oranlarının yüzde 0,99’a düşüren kamu bankaları ile harekete geçen ihtiyaç sahibi vatandaşın alımları ile 10 aylık zor dönemin ardından konut satışları 110 binin üzerine çıktı.

24 TV’de yayımlanan Kahve Molası canlı yayınında konut satışlarını değerlendiren 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Bu bizim için pozitif dönüm noktasıdır.” dedi.

2019 YILINDA İLK KEZ ARTIYA GEÇTİ

En son 2018’in ekim ayını kapatan konut satışları, 10 aylık sürecin arkasından kredili satışların da etkisiyle geçen yılki 105 bin 154 olan satış rakamları yüzde 5,1’lik artışla 110 bin 538 olarak geçekleşti. Bu sonuçla mayıs ayında yüzde 23, haziranda yüzde 48, temmuzda yüzde 17,5 düşen pazar, ağustosta artıya geçmiş oldu.

Bu tabloyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

“Geçen yıl kur saldırısını iliklerimize kadar hissetmiştik, uzun zaman ara ara toparlanma olsa da konut satışlarında hep düşüş görmüştük. Ağustos 2019 satışlarıyla birlikte düşüş trendini kırmış olduk.”

İpotekli satışlarda artışa dikkat çeken Özdemir, bunun hem inşaat sektörü için hem bankacılık sektörü için hem de vatandaş için önemli olduğunu söyledi.

“VATANDAŞA GÜVEN GELDİ”

İpotekli satış artışının, ekonominin çarklarını hem bankalar yönünde hem de inşaat yönünde döndürdüğünü belirten Sadi Özdemir, Ağustos 2018’deki yüzde 67 olan düşüşün Ağustos 2019’da yerini yüzde 168 yükselişe bırakmasının sektörleri rahatlattığını ifade etti.

Bu iyileşmenin ipotekli satışların payını yüzde 30,9’a taşıdığını belirten Özdemir, “Vatandaş uygun faizi yeni gördü, güven geldi. Bu oranın yüzde 40’ı bulması sektörde konuşuluyor.” dedi.

Güven ortamının satışlardaki önemini anlatan Özdemir, “İnşaat sektörü şu anda stokları satıyor. İnşaat için tam satış sezonu… Böyle giderse yeni projeler başlar.” yorumunda bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Ağustos ayına üç büyük il bazında bakıldığı zaman İzmir yüzde 18,98’lik artış ile başı çekerken, Ankara’da artış yüzde 15,24, İstanbul’da artış yüzde 4,06 seviyesinde gerçekleşti. Net satış tutarlarında İstanbul 15 bin 881 adet ile birinci olurken, Ankara 10 bin 707 satışla ikinci, İzmir 6 bin 25 satışla üçüncü sırada yer aldı.

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