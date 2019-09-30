Faizler düştü, güven yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuzda faizleri düşürmesinin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka, ağustos başında konut faizlerinde indirime gitti. Faizlerdeki gerileme inşaat sektöründe de hareketliliği beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Sektörü Güven Endeksi'ne de yansıdı. Mayısta yüzde 50'nin altına kadar düşen endeks, temmuzda 52.4'ü, ağustosta 55.5'i, eylülde 13 ayın en yüksek seviyesi olan 60.1'i gördü. Endekste, faiz indiriminin başladığı temmuzdan bu yana yüzde 15 yükseliş kaydedildi.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

TCMB, temmuzdaki faiz indiriminin ardından bu ay da politika faizini 325 baz puan indirerek, yüzde 16.5'e çekmişti. Bu indirimin gelecek dönemde sektöre yansıması merakla bekleniyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, faiz indiriminin inşaat sektörü finansman koşullarında iyileşme kaydedilmesini sağladığını söyledi. Yenigün, gelecek dönemde ekonomide ve sektörde kalıcı toparlanma halinde, endeksin tekrar geçen yılın temmuz ayındaki 77.1 ve ocak ayındaki 87 seviyelerine ulaşabileceğini vurguladı.

OLUMLU YANSIMALAR OLDU

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da, “Türkiye genelinde özel sektör konut yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri hızla sürüyor. Hükümetimizin konuyu sahiplenmesiyle konut faizleri ağustostan itibaren kademeli olarak düştü. Faizlerdeki düşüşün olumlu yansımalarının sektörde hemen kendini göstermeye başladığını görüyoruz” dedi. Koloğlu, kamu bankaları gibi özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını yüzde bir seviyelerine getirmesi durumunda, sektördeki hareketliliğin artarak tüm ekonomiye yansıyacağını bildirdi.