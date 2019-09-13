Faize büyük darbe

Murat Çetinkaya’nın yerine göreve getirilen yeni başkan Murat Uysal’ın başkanlığındaki ilk toplantıda, politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) 4.25 puan indirilerek yüzde 24’ten 19.75’e çekilmişti. İkinci toplantı dün gerçekleştirildi. Merkez, faizi 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye düşürdü. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

HER ALANDA BÜYÜME

Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiği, yatırımların zayıf seyrini koruduğu ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi: “Turizmdeki güçlü seyir, doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte, ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.”

ENFLASYON DA DÜŞECEK

Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu kaydedildi. Ağustos ayında tüketici enflasyonunun temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilediği anımsatılan duyuruda, “Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir” denildi.

KREDİLERE YANSIYACAK

İhtiyaç, konut ve ticari kredilerinde kısa sürede ciddi düşüşler olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ”Merkez Bankası’nın faiz kararının etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti’nde konuşan Albayrak şunları söyledi: “Geçen yıl ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık, çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık, farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık.

YENİ HEDEFLERİ TAMAM

Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşallah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde. 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Önümüzdeki eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE’de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor. Yılın sonuna hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.”

YATIRIM İŞTAHI GÜÇLENECEK

Fonlama maliyetleri azalan bankalar, önümüzdeki günlerde Merkez’in kararını mevduat ve kredi faizlerine yansıtacak. Ticari kredi faizinin yüzde 22’lere çekilmesi bekleniyor. Bankacılar, mevduatta ise faizin yüzde 15 seviyesinde dengeleneceğini belirtiyor. Kredi faizlerinin düşmesi iş dünyasının yatırım iştahını yükseltecek, vatandaşın da ertelediği konut ve taşıt alımlarını hayata geçirmesini sağlayacak. Böylece büyümenin önü açılacak.

MERKEZ’İN ELİNİ RAHATLATAN GELİŞMELER

• Türkiye’de reel faizin % 8 ile diğer ülkelerin 3 katından fazla olması ,

• Global merkez bankalarının gevşemeci politika sürecine girmesi,

• Enflasyonda düşüş sürecinin hızlanması,

• Jeopolitik risklerde azalma, risk priminde düşüş.

KRİZ SEVİCİLER HÜSRANA UĞRADI

Merkez Bankası’nın kararı kriz sevicileri de hüsrana uğrattı. Toplantı öncesinde faizin 3 puanın üzerinde artması halinde kurun patlayacağını ileri sürenler, avuçlarını yaladı. Karar öncesi 5.75 TL olan dolar, ilk anda 5.68’i görmesine rağmen, daha sonra hızla gerileyerek 5.66 liraya kadar indi. Borsa İstanbul’da da endeks 101 bin 400 puandan, 102 binin üstüne çıkarken, özellikle bankacılıkla gayrimenkul sektörü hisselerinde alım gözlendi.