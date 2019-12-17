Faizde indirime devam

Merkez Bankası’nın politika faizini bir yılda yüzde 24’ten, yüzde 12’ye çekmesi piyasaları hareketlendirdi. Bankalardan faiz indirimi açıklamaları peş peşe geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın döviz kredilerinde yeni bir faiz indirimi yaptığını duyurdu. Pekcan, “İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere, 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti” ifadesini kullandı. Alternatif Bank da, yüzde 1,04'ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade imkanıyla Yılbaşı Kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Şekerbank ise yeni yıla özel başlattığı kampanya kapsamında, günde 8 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle 3 ay taksit erteleme imkanı sunuyor.