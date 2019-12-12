Faizde 200 puan indirim bekleniyor

Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 250 baz puanlık indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekilmişti. Yabancı ekonomistler, yılın son toplantısında da TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini tahmin ediyor. Bu ayki toplantıda da politika faizinin 150-200 baz puanlık düşüşle yüzde 12,00 - 12,50'ye çekileceği öngörülüyor.