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26 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:14:02

Faiz lobisine Merkez tokadı

Beklenen faiz indirimi gerçekleşti. Merkez, politika faizini 425 baz puan düşürerek, yüzde 24’ten, yüzde 19.75’e çekti. 'Faiz düşerse, dolar fırlar' yaygarası koparan faiz lobisi yine ters köşe oldu. Piyasalar indirimi olumlu karşıladı, karar sonrası dolar geriledi.

2018 Ağustostaki kur saldırısının ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi, ‘5 yıldızlı dengelenme’ ortaya koyuyor. Geçen yıl eylülde, Merkez Bankası eski Başkanı Çetinkaya döneminde, 625 baz puan artırılarak yüzde 17.75’ten, yüzde 24’e çıkarılan politika faizi, 11 ayın sonunda düşürüldü. Merkez Bankası Yeni Başkanı Murat Uysal’ın yönettiği Para Politikası Kurulu toplantısında alınan karara göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) 425 baz puan düşürülerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekildi. Merkez Bankası son faiz indirimini 25 Şubat 2015 tarihinde yapmıştı.  Merkez’in raporunda, enflasyonun düşüşünden, turizm gelirlerinin ve ihracatın artışına kadar birçok olumlu göstergeye dikkat çekildi.

ENFLASYON VURGUSU 

Politika faizinin, enflasyon hedefine uygun olması gerektiğini savunan Merkez açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları, enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.” 

PİYASALAR NEFES ALACAK

İş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “425 baz puanlık faiz indirimi, piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD olarak, TCMB'nin bu kararının, bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıyacağını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise “İş dünyası olarak Merkez Bankası'nın bu kararı, son derece yerinde ve beklentilerimiz doğrultusunda olmuştur. Merkez Bankası, yeniden yatırım ve canlanma döneminin startını vermiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de, faiz indiriminin en doğru zamanda yapıldığını dile getirdi.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası'nın politika faizini yüzde 24'ten yüzde19,75'e indirmesinin ardından, dolar aşağı yönlü ivmelenerek 5.65'i gördü. Daha sonra kapanışta tekrar 5.69'a yükseldi.

KRİZCİLER TEPETAKLAK  

Merkez kararından günler önce,spekülatif analizlerle ‘faiz düşerse, dolar fırlar’ algısı yaratmaya çalışan kriz tellalları ters köşe oldu. Türkiye’yi faiz çukuruna itmeye çalışanlarla, yatırımcıya ve piyasaya ‘kaos ve endişe’ pompalayanların planı boşa çıktı. 

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