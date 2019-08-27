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27 Ağustos 2019 Salı 11:16:12 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 11:16:52

Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı

Türkiye'de yılın 7 ayında en çok konut satışının yapıldığı 7. il olan Konya'da, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi konut piyasasını canlandırdı.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, AA muhabirine, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle piyasaların hareketlendiğini söyledi.

Gayrimenkul sektörünün bir süredir durağan olduğunu dile getiren Altınay, şöyle konuştu:

"Devlet, gayrimenkul sektörünün canlanması için önemli adımlar attı. Bu adımların başında da tapu harçlarının yıl sonuna kadar düşürülmesi, damga vergisinin ve KDV'nin düşürülmesi vardı. Bu çalışmalarla bir canlılığın yaşanması söz konusuydu. Ancak buna ilaveten faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı. Çok sayıda kişi konut almak için kredi başvurusunda bulundu. Bu canlanma da birçok konut alıcısı için bir fırsat oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki vatandaşların gayrimenkule yatırım yapmalarının tam zamanı."

"Konuta olan talep oldukça fazla"

Altınay, Konya'nın konut satışında önde gelen illerden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle konut alacak vatandaşlar varsa düşük faiz oranlarıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden gayrimenkule yatırım yapmaya devam etsinler. Konya'da depreme dayanıklı, hayat standartları yüksek, güvenlikli ve kaliteli konutlar inşa ediliyor. Metrekareler de oldukça yüksek. Yani İstanbul, Ankara ya da İzmir'e nazaran bizdeki konutların metrekareleri neredeyse yüzde 50 daha fazla. Konya, yatırım yapılan iller arasında yer alıyor. Bu yüzden hem yurt dışından hem de yurt içinden konuta olan talep oldukça fazla."

Yatırımcılara tereddüt etmeden gayrimenkule yatırım yapmalarını tavsiye eden Altınay, "Bu zamana kadar gayrimenkul hep kazandırdı. Bundan sonra da kazandıracak." diye konuştu.

(AA)

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