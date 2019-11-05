TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı ve İstanbul Noter Odası Başkanı Emine Çağlayan’ın da katıldığı “İkinci El Otomotiv Ticaretinde Kayıt Dışıyla Mücadele Strateji Ve Hedefleri ” konulu sektör toplantısı geçtiğimiz gün düzenlendi. Toplantı sonrası Ekim 2019 otomobil satışlarını sektör temsilcilerine sıfır otomobil satışlarındaki yüzde 137’lik artışı sorduk. 53 No.lu Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hayrettin Ertemel, “Daha önce BDDK ile faiz indirimi görüşmemizin haklılığı doğrulandı” mesajı verirken, bir başka üye Ziya Alp Gülan, “Faiz indirimi çok iyi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“ÖTV YERİNE FAİZ İNDİRİMİNİ ÖNERDİK”

Dün açıklanan satış rakamlarına göre Ekim 2019 otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137 artarak 39.996’ya ulaştı. Hafif ticari araçları yüzde 90’lık bir artışla 9.067 adede ulaşırken, toplamda aylık satışlar yüzde 127 artışla 49.075 adede ulaştı. İTO’dan düzenlenen toplantı öncesi bu sıfır satışlarının ikinci el satışlarına etkisini sektör temsilcisi İMAS Başkanı da olan Hayrettin Ertemel’e sorduk. Daha önce BDDK ile yaptıkları görüşmede ÖTV yerine faiz indirimi önermelerinin doğruluğuna değinen Ertemel, “Bu satışlar ikinci el piyasasına da hareketlilik getirecek. Ürün miktarının artışı fiyatlara da olumlu yansıyacaktır” açıklaması yaptı.

“FAİZ İNDİRİMİ ÇOK İYİ OLDU”

Toplantı sonrası konuştuğumuz sektör temsilcilerinden Ziya Alp Gülan, kamu bankalarının yerli otomobillere uyguladığı faiz indirimin çok iyi olduğu değerlendirmesinde bulundu. “Son 10 yılın ekim satışlarının ortalaması 60.000” hatırlatmasında bulunan Gülan, “Geçtiğimiz aylara ve yıla bakıldığında iyi bir yere geldik. Sektörde 400.000 ertelenmiş talep var, daha fazla satış yapabiliriz. Böyle giderse 2019’u 500.000 satışla kapatmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOKİ’DEN ESNAFA MÜJDE

Toplantıda bir esnafın dükkânları ortak yerlere taşımanın maliyetinin yüksekliğinden bahsetmesi üzerine Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, TOKİ ile bu konuda bir çalışma yapıldığını, otomobil merkezi bulunmayan yerlere özel çalışma yapılacağının bilgisini verdi. Otomobil satış merkezi olmayan yerlerde gerekli merkezlerin yapılacağı bilgisini veren Aydın, TOKİ’nin ikinci el esnafını uygun taksitlerle dükkân sahibi yapacağının bilgisini verdi.

“KALİTEYİ ATTIRALIM”

Yapılan konuşmalarda ikinci el otomobil satışlarının önemli bir kısmının kayıt dışı ekonomiye döndüğü bilgisi verilirken, bunun engellenmesi için çeşitli öneriler gündeme getirildi. Önerilerden biri TC Kimlik numarasıyla satış ilanlarının internete girilmesi olurken, dikkat çeken bir diğer öneri “Bireysel otomobil satıcıların aldığını 6 ay satamaması” şeklinde oldu. Kayıt dışı yapılan satışların dolandırıcılığa neden olduğunu dile getiren sektör temsilcilerinden, “Bu gri alanın daralması için kaliteyi arttıralım. Kurumsallaşmada ve dijital dönüşümde hızlanalım” öz eleştirileri geldi.