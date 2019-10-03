Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu

BIST 100 endeksi, eylülde yüzde 8,6 artışla ocak ayındaki yüzde 14'lük değer kazancından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Eylül ayına 96.718 seviyesinden başlayan ve ay boyunca yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test etti.

FAİZ İNDİRİMİ ETKİSİ

Banka pay piyasaları öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, 105.500 direncinin üzerinde tutunamasa da 105.033 puanla aylık bazda Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Eylülde endeksin lokomotifi olan banka hisseleri, yatırımcısına ortalama yüzde 14,8 kazandırırken, sanayi hisselerinin yükselişi yüzde 7,6 seviyesinde kaldı. Düşen faizler ve artan güven, banka hisselerine yansıdı.