Faiz değil hizmet bütçesi

2020 yılı merkezi yönetim bütçesi açıklandı. Buna göre, Bütçe gelirlerinin 956 milyar, vergi gelirlerinin 784.6 milyar lira olacağı tahmin edilirken, yatırımlara rekor pay ayrıldı. Buna göre, bütçeden eğitime ayrılan kaynak 176,1 milyar lira olacak. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime ayrılacak. Bu yıl sağlığa ayrılan kaynak oranı yüzde 11,3'tü, 2020 yılında bu oran yüzde 17,2 olarak öngörüldü. Öte yandan, 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak.

YÜZDE 88'İ YATIRIMA



2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştiren, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesinin, geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlara hizmeti esas alan bir bütçe olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

KALKINMAYA İVME KATACAK

Ağbal, “2002'de faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı yüzde 43,2 iken, AK Parti hükümetleri döneminde bu konuda önemli olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Bu çerçevede, 2020 yılı bütçesinde bu oran yüzde 12 civarında kalacaktır. Yani bütçedeki giderlerin yüzde 88'i doğrudan doğruya vatandaşlarımıza hizmet olarak, ülkemizin kalkınmasına destek olacak alanlarda harcanacaktır” dedi.