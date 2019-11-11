F-35 ve Su-57'de iki kritik gelişme! Ölümcül hata ortaya çıktı

F-35 pilotları tarafından kullanılan kask ekranındaki hata, çok düşük ışık koşullarında uçarken yeşil bir parıltı oluşturuyor ve uçak gemilerine yapılan gece inişlerinde kısıtlamalar getiriyor. Dünyanın en yüksek teknoloji kaskında yaşanan soruna çözüm bulunduğu iddia edildi. Lockheed Martin, geleneksel sıvı kristal ekranların yerine yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesini kararlaştırdı. Hata Pentagon'un test ofisi tarafından "ilk öncelikli" düzeltmesi gereken hata olarak sınıflandırıldı.

"ÇÖZÜM BULUNDU" İDDİASI

F-35 pilotlarının kullandığı son teknoloji kasklarda kritik bir hata yaşandığı belirtildi. Tarihteki en pahalı savaş uçağı F-35'i uçuran pilotlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek teknoloji kaskında yaşanan ekran parlamasına çözüm bulunduğu da iddia edildi.

KASKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Uçakları üreten firma Lockheed Martin, kasktaki ekranların F-35 Ortak Program Ofisi tarafından yeniden tasarlanması için sözleşme imzaladı ve geleneksel sıvı kristal ekranların yerine yeni organik ışık yayan diyotlar takarak kaskların değiştirilmesi kararlaştırılırdı.

DEĞİŞİM MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Program Yöneticisi Jim Gigliotti, "F-35 Ortak Program Ofisi ve ABD Donanması müşterimizle ortak olarak kask teknolojisini geleneksel LCD'den Organik LED sistemine geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

Lockheed Martin, değişiklik gerektiren kask sayısı veya yükseltme maliyeti için bir rakam vermedi.

SU-57'LERDE SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sukhoi şirketi ile yaptığı sözleşme kapsamında 76 adet Su-57 çok amaçlı avcı uçağı alacağını bildirmişti. Açıklama esnasında, siparişi verilen 76 adet Su-57 jetinin 2028 yılına kadar Hava Kuvvetlerine teslim edileceği de belirtilmişti.

Bu kapsamda Su-57 savaş uçaklarının üretiminin gerçekleştirildiği tesisi ziyaret eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexei Krivoruchko, ilk seri üretim Su-57 savaş uçağının Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmeye hazır olduğunu açıkladı.

İLK İKİ UÇAK YIL SONUNA YETİŞTİRİLECEK

Su-57'ler Komsomolsk-on-Amur Fabrikası'nda üretiliyor. Bu uçakların imalat numaraları 51001 ve 51002 olan uçaklar (gövdede 01 ve 02 yazıyor). Uçakların test ve teslimat süreçleri yıl sonuna kadar tamamlanacak.

SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ

Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, hava-hava ve hava-yer yer hedeflerini imha etmek üzere geliştirilmiş çok amaçlı bir avcı uçağıdır. 5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve bu kapsamda; iç silah istasyonları, RAM boyası ve stealth karakteristikleri gereği sivri tasarımları bulunan Su-57'nin, henüz tam geliştirilememiş motorları sebebiyle 4++ nesil olduğu bilinmekte. Şu ana kadar Suriye'de çeşitli muharebe şartlarında test edilen Su-57'nin (test amaçlı üretilen versiyonları), Saturn Izdeliye 30 motorlarına kavuşmasının ardından tam anlamıyla stealth ve 5'inci nesil olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmektedir.

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