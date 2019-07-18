F-35 kararı sonrası dolarda son durum

Dolar/TL, F-35 konusundaki negatif haber akışı, jeopolitik risklerdeki artışa rağmen 5.70 altında kalmayı sürdürüyor. NATO ve ABD'den gelen Türkiye ile stratejik ortaklığa değer verildi açıklamaları ve para politikalarında yaşanan küresel gevşeme beklentinin getirdiği iyimserlikle 18 Temmuz sabahı dolar kuru 5,6780 TL'den güne başladı.

Yabancı yatırımcıların artık fazla işlem yapmaması ve son dönemde yoğun alım yapan yerli bireysel yatırımcının dolar talebinin azalmasının, TCMB’nin faiz indirim miktarına yönelik belirsizlik nedeniyle Fed’den faiz indirim beklentisinin küresel risk iştahını desteklediği bir ortamda olumsuz haber akışına rağmen kurda fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6760 liradan alınan dolar, 5,6780 liradan satılıyor. 6,3900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3870 lira olmuştu.