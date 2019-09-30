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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:35:22

EYT'liler yeni kanunu bekliyor

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderecek 3 tasarı öne çıkıyor. Teklifin biri tüm EYT’lileri kapsarken, diğerinde yaş şartı erkene çekiliyor. 

Erken emeklilik yasasının, yeni yasama yılına yarın başlayacak TBMM'de görüşülüp görüşülmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmese de, gözler komisyonda olan EYT tekliflerine çevrildi. Birinci teklife göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3 bin 600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate alıyor. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3 bin 600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlarla, 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3 bin 600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. 

20 VE 25 YIL ÇALIŞMA 

İkinci tasarıya göre, emekli olabilmek için 3 temel kural var; *Çalışma hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da işe giriş tarihine göre; 5 bin 975 gün arası, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7 bin 200, erkek çalışanlar için 9 bin gün çalışma süresini tamamlamış olmak. Yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. 

YAŞI TAMAMLAMIŞ OLMAK 

Yaşı tamamlamış olmak. Yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak. Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. Diğer tasarıya göre de; 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez SSK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5 bin günlük hizmetle emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak. 

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