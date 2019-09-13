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13 Eylül 2019 Cuma 12:30:02 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 12:31:14

EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019 nedir? merak ediliyor. Vatanşlar, EYT'de gerçekleşen gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayanlar yeni EYT yasasını bekliyor. EYT'de geçtiğimiz gün bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin görevlendirildi. Peki, emeklilikte yaşa takılanları nasıl bir süreç bekliyor? EYT'de son durumu Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül kaleme aldı.

Emeklilikte yaşa takılanlar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayanlar yeni EYT yasasını bekliyor. Prof. Dr. Vedat Bilgin’in konuyla ilgili görevlendirilmesi sonrası önce ayrıntılı bir maliyet hesabı yapılması ardından süreci hızlandıracak adımların atılması bekleniyor. Vatandaşlar hergün "EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019 nedir?" sorularını arama motorlarında sorgulayarak son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. EYT'de son durumu Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül kaleme aldı. İşte EYT'de son durum, EYT ile ilgili merak edilenler..

YAŞ ŞARTI DEVREYE GİRDİ 

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008’de SSK’lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008’de SSK’lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999’da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu. 

BİR GECEDE DEĞİŞTİRİLDİ 

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999’da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ oluştu. 

ÇALIŞMAK İÇİN ‘YAŞLI’ EMEKLİLİK İÇİN ‘GENÇ’

yaşa takılanlar için bugüne kadar bir düzenleme yapılamadı. Bunun en önemli nedeni sosyal güvenlik sisteminin mali dengesi. Bugün ise SGK’nın emeklilikte yaşa takılanların kaç kişi olduğu, düzenlemeyle kaç kişinin hemen emekli olabileceği, ödenecek aylıkların miktarı ve bunun sisteme getireceği maliyeti hesaplayarak bu yönde bir çalışmanın ilk adımlarını atması mümkün. Bu konuda Vedat Bilgin’in görevlendirilmesi konuyu hızlandıracak ve tüm boyutların ortaya konularak bu kişilerin sorunlarının kapsamlıca ele alınmasını sağlayacaktır. Yaşa takılanlar, en çok yaş şartını beklerken sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktan, çalışmak için ‘yaşlı’, emekli olmak için ‘genç’ bulunmaktan şikayet ediyor. 

SGK’NIN MALİ DENGESİ ÖNEMLİ

SGK, 2018’de 245.1 milyar TL emekli aylığı ödedi. SGK’nın toplam giderleri ise 385 milyar TL’yi buldu. SGK’nın toplam geliri de 369.2 milyar TL olarak hesaplandı. Dolayısıyla SGK geçen yıl 15.7 milyar TL açık vermiş durumda. Sosyal güvenlik sisteminin açık vermesi, sigortalılar için olumlu bir göstergedir. Ancak kamu bütçesinden transferle kapanan bu açığın büyümesi, sistemin geleceğini riske atar. İşte bu nedenle, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi çok önemli.

12.8 MİLYON KİŞİYE AYLIK ÖDENİYOR

SGK’nın haziran ayı verilerine göre 22 milyon 260 bin aktif sigortalı var. SGK’dan aylık alan kişi sayısı ise 12 milyon 828 bin. Bu kişiler SGK’dan emekli, ölüm, malullük aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ödeneği alan kişiler. Yani iki çalışanın ödediği primlerle bir emeklinin veya ölüm aylığı alan kişinin aylıkları finanse edilmeye çalışılıyor. Bu oranın makulü ise bire dört. Yani bir çalışanın dört emekliyi finanse etmesi. 

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