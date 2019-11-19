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19 Kasım 2019 Salı 11:03:46 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 11:04:58

EYT son durum nedir? EYT son dakika haberleri, EYT son dakika açıklamaları sizlerle

EYT son durum nedir? EYT son dakika haberleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, EYT ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. EYT ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Toplu Açılış Töreni'nde EYT açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu uygulayan ülkelerin iflas ettiğini, uygulama durumunda sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini belirtti. EYT son dakika gelişmeleri haberimizde..

EYT son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, "EYT son durum nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. EYT son dakika haberlerine göre, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Toplu Açılış Töreni'nde EYT açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu uygulayan ülkelerin iflas ettiğini, uygulama durumunda sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamaları haberimizde..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Konuşmasında birçok konuya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'liler ile ilgili de açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İskandinav ülkelerin hepsi erken emeklilik sistemi ile battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.." şeklinde açıklamada bulundu. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor. 

Erdoğan" İskandinav ülkelerin hepsi erken emeklilik sistemi ile battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" dedi.

ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik.  İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, EYT konusuna değinerek 'Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir.

Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele sözkonusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

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