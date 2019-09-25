EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Emekli olabilmek için yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan EYT son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şu an tatilde olan meclisin 1 Ekim'de açılması ile EYT yasasının gündeme gelip gelmeyeceği de merak konusu. EYT'de son durumun ne olduğu ve EYT yasası ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.



EYT SON DURUM NEDİR?

EYT yasası ile ilgili olarak son gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT yasası konusu ile ilgili görevlendirildi. Prof. Dr. Vedat Bilgin’in konuyla ilgili görevlendirilmesi sonrası önce ayrıntılı bir maliyet hesabı yapılması ardından süreci hızlandıracak adımların atılması bekleniyor.

EYT'DEN KİMLER NASIL YARARLANACAK?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayacak.



EYT YASASI TAM METNİ

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullarını sağlayıp yaş koşuşunu sağlayamayanlardan, Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.