  • Bist 100
    102989
  • Dolar
    5,6810
  • Euro
    6,2258
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı
Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi
Fenerbahçe'de derbi için 2481 bilete 10 bin talep Fenerbahçe'de derbi için 2481 bilete 10 bin talep
Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi
Son Dakika: Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan basınında 'Atmaca' paniği Yunan basınında 'Atmaca' paniği
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Konya’da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Konya’da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Barış için Spor Ödülleri projesi hayata geçiyor Barış için Spor Ödülleri projesi hayata geçiyor
EYT son dakika gelişmesi: EYT modelleri belli oldu! İşte EYT detayları.. EYT son dakika gelişmesi: EYT modelleri belli oldu! İşte EYT detayları..
'Yavuz', Taşucu Limanı açıklarında demirledi 'Yavuz', Taşucu Limanı açıklarında demirledi
Daniel Sturridge'nin sakatlık geçmişi parlak değil Daniel Sturridge'nin sakatlık geçmişi parlak değil
Büyükçekmece'de sis etkili oldu Büyükçekmece'de sis etkili oldu
Sivas'taki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Sivas'taki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
İsrail'den gece baskını: 11 Filistinliye gözaltı İsrail'den gece baskını: 11 Filistinliye gözaltı
Sosa ve Novak'tan yeni sözleşme teklifine yeşil ışık Sosa ve Novak'tan yeni sözleşme teklifine yeşil ışık
Ayakkabı boyacısı 9 bin doları yolda düşürdü Ayakkabı boyacısı 9 bin doları yolda düşürdü
Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı itirafı: Sorumluluk bana ait! Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı itirafı: Sorumluluk bana ait!
KYK 7. yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK 7. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK 7. yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK 7. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' listesinde Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' listesinde
Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi! Tek soru işareti... Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi! Tek soru işareti...
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Beşiktaşlı taraftarların gönlü Ahmet Nur Çebi'de Beşiktaşlı taraftarların gönlü Ahmet Nur Çebi'de
Serdar Ortaç’la boşanmasının ardından İralanda’ya dönen Chloe Loughnan geri döndü Serdar Ortaç’la boşanmasının ardından İralanda’ya dönen Chloe Loughnan geri döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 10:05:11 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:06:11

EYT son dakika gelişmesi: EYT modelleri belli oldu! İşte EYT detayları..

EYT son dakika gelişmesi yaşandı. EYT yasasını bekleyen vatandaşlar, yasanın detaylarını ve ne zaman çıkacağını merak ediyordu. EYT için modeller belli oldu. Teklifler Meclis komisyonuna iletildi. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, EYT için Meclis komisyonuna üç farklı emeklilik yöntemi sunulduğunu açıkladı. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de anlattı. İşte EYT son dakika gelişmeleri sizlerle..

EYT yasasını bekleyen vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. EYT modelleri belli oldu. EYT teklifleri Meclis komisyonuna verildi. DHA'da yer alan habere göre, Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de aktardı.

EYT 1. YÖNTEM

Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak

EYT 2. YÖNTEM

Çalışma süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak yeterli olacak.

EYT 3. YÖNTEM

08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek. Böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ