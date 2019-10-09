09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:13:22
"EYT gündemde yok"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili oldu.
Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dedi.
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