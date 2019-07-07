Evlenenlere 68 bin lira 

Evlilik hayali kuranlara devlet kolaylık sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmesi için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması, yapılan son düzenlemeyle daha da cazip hale geliyor.

AYRI AYRI YARARLANILIYOR

Konut alacak gençlere devlet katkısında üst limit 25 bin liraya çıkarıldı. Böylece 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktiren ev alırken, devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek. Söz konusu düzenlemeden çiftler ayrı ayrı faydalanarak, 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunuyor.

YÜZDE 25 DESTEK

Eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak.

9 BİN 279 LİRAYA ÇIKTI

Çeyiz desteği de 7 bin 500 liradan 9 bin 279 liraya çıkarıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 68 bin lira devlet desteği elde edilebilecek.

BAŞVURURKEN BUNLARA DiKKAT

Banka hesabının 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Ödemelerin 3 defadan fazla aksatılmaması şart. Devlet katkısı hesabında, birikim esas alınıyor. Devlet katkısı alabilmek için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgelerle bankaya başvurmak gerekiyor.

- Çeyiz hesabında aylık ödeme alt sınırı 155, üst sınır 1.552 lira.

- Konut hesabında aylık ödeme alt sınırı 388, üst sınır 3 bin 881 lira.

- Konutta katılımcı, hesabın açılış tarihinde azami 46 bin 579 lira 23 kuruş yatırabilecek.

YETİME 24 MAAŞLIK ÇEYİZ DESTEĞİ

Vefat eden sigortalıların ailelerini koruyan birçok düzenleme mevcut. Bunlardan en önemlisi ölüm ve yetim maaşı. Bu ödemeleri alan eş ve kız çocukları için ayrıca evlenme ödeneği de bulunuyor.

NASIL HESAPLANIR?

Çeyiz parası hesaplanırken, kız çocuğuna ödenen ölüm aylığının ek ödemeler hariç tutarı dikkate alınır. Dolayısıyla ölüm aylığının 2 yıllık tutarı hesaplanırken ek ödeme niteliğindeki tutar hariç olmak üzere, aylığın 2 yıllık tutarı kız çocuğuna ödenir. Bu detay bilinmediği için çoğu kez çeyiz parasının eksik ödendiği düşünülür, ancak ek ödeme niteliğindeki tutarlar hesapta dikkate alınmaz.

ZAMAN AŞIMI VAR MI?

Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu. Yönetmeliğe göre, evlendikten sonra 5 yıl içinde çeyiz parasını talep etmeyen kız çocuğu, bir daha talep edemiyor. Yani, 1 Ocak 2019’da evlenen kız çocuğu, 1 Ocak 2024’e kadar talep dilekçesini SGK’ya vermezse hakkı yanar.

KİMLER FAYDALANABİLİR

Anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları, erkek çocuklardaki gibi belirli bir yaşa gelince kesilmiyor. Bu kişiler, evlendiği tarihte yazılı olarak talep ederse ölüm aylığının 2 yıllık tutarı, çeyiz parası olarak kendisine ödenir. Bu noktada önemli olan, SGK’dan yazılı olarak çeyiz parasının talep edilmesidir. Kız çocuğu yazılı olarak talep etmezse SGK otomatik olarak çeyiz parası vermiyor.

DUL EŞE DE ÖDENİR Mİ?

Çeyiz parası, yalnızca ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarına ödenir. Vefat eden eşinden dolayı aylık alan, dul eşin yeniden evlenmesi halinde, kendisine çeyiz parası ödenmez. Dolayısıyla dul aylığı alan kişiler, evlendiklerinde aylıkları kesilir ve çeyiz parası alamazlar.

YARDIM KAÇ LİRA

Kız çocuklarına ödenen çeyiz parasının miktarı, kendilerine ödenen ölüm aylığının 2 yıllık tutarı kadardır. Örneğin 500 TL ölüm aylığı alan kız çocuğuna, ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin TL çeyiz parası ödenir. Çeyiz parası, evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödenir. Bu parayla evlilik sürecindeki masrafların karşılanması hedeflenir.