'Evde bulamadık' mesajına şikayet yağıyor

Kampanya döneminde, kargo teslimatlarında yaşanan sorunlar yeni bir boyuta taşındı. Online alışverişte harcama rekoru kırılan bu alışveriş döneminde, önce 2 dakikada satın aldığı ürünler için 30 günü bulan teslimat süreleriyle karşılaşan tüketiciler, şimdi de adrese teslim gönderilerde, adreslerinde bulunmalarına rağmen, şu uyarı mesajını almaya başladı: “Adresinizde size ulaşamadık… nolu kargonuzu 3 iş gününde teslim alabilirsiniz.” Gidilmeyen adres için ‘ulaşamadık’ denilmesi, tüketicilere yeni bir “mağduriyet” yeni bir “haksızlık” durumu da yaratmış oldu.

'SİSTEMSEL HATA' AÇIKLAMASI

SMS ile gönderilen mesajda yer alan linki tıklayan tüketiciler, sözkonusu kargo şirketinin kargo takip sayfasında, “Teslim edilemedi... Alıcıya adreste ulaşılamadığından, adrese bilgi notu bırakılmıştır” mesajıyla ikinci şoku yaşadı. Sözkonusu mesajı ileten kargo şirketleri ise “sistemsel bir hata” diyerek kendini savundu.

MEMNUNİYET 15 YILIN DİBİNDE

Google’ın arama trendlerinde yapılan “kargo şikayet” aramaları da bu durumu gözler önüne seriyor.Türkiye’de 2004 - 2019 yılları arasında “kargo şikayet” aramaları tarihi zirvesine tam da içinde bulunduğumuz bu günlerde çıktı. Efsane Cuma kampanyalarının olduğu son 2 haftalık süreçte, Google Trends verilerinde “kargo şikayet” aramaları son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.