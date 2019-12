Ev sahipleri dikkat sahtekarlar kol geziyor! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor!

Meskenlerde enerji kimlik belgesi mecburiyeti, 1 Ocak 2020 itibarıyla başlıyor. Bu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım-satım işlemi yapılamayacak. Bu mecburiyet sebebiyle son dönemde binalarına enerji kimlik belgesi almak isteyenler, yetkili kurumlarda yığılmalara sebep oldu. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), bu aşamada vatandaşları sahte kimlik belgesi vererek vatandaşı kandıranlara karşı uyardı. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Emre Alkin “VERİMDER olarak yaptığımız araştırmalarda düşük sınıf enerji kimlik belgesi alması gereken binaların yüksek sınıf enerji kimlik belgesi aldığına rastladık. Aslında D sınıfına sahip olması gereken bir birayı B sınıfı gibi gösterebiliyorlar. Bu konuda sahteciliğe dikkat edilmeli” dedi. Kısaca EKB olarak ifade edilen enerji kimlik belgesi, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtacının belirlenip tüketimin sınıflandırılması amacını taşıyor. Sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor. Binaya sınıfı dışında kimlik belgesi verilmesi, yapılacak bir kontrolde yüksek cezalarla karşılaşılmasına sebep olabiliyor.

ENERJİ KİMLİĞİNDE HANGİ SINIFLAR VAR?



Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 50 metrekarenin üzerindeki tüm eski ve yeni binaların alması gereken bir belge. binanın her türlü enerjisi için kullanımların çevre dostu olup olmadığının tespiti için önemli. Peki hangi sınıf, neyi ifade ediyor? Belgelendirmede, A sınıfı, her yerde olduğu gibi en iyiyi ifade ediyor. Yenilenebilir enerji kullanan, çevre dostu binalara A sınıfı belge veriliyor. B sınıfı, standartların üzerinde dereceli binalara verilirken C en iyilerin altı kabul ediliyor. D, ortalamanın üzerinde, E ortalama, F de düşük verimlilik demek. G ise belge alamıyor.

ON YIL GEÇERLİ



Enerji Kimlik Belgesi, binanın bir anlamda enerji röntgenini çekecek. 2011 öncesi binalar için 1 Ocak 2020’ye kadar, 2011’den sonra yapılanlar içinse iskan aşamasında düzenlenir. Belgeyi almak için mimari proje ve yapı ruhsatı (belediyeden alınabilir), ısı yalıtım formu, talep bilgi formu gerekli. EKB, 10 yıl boyunca geçerli olacak. Mantolama, yüksek sınıflı belge almak için şart ancak olmayanlara da düşük de olsa belge veriliyor.