Ev kirası gibi servis ücreti

2019/2020 eğitim-öğretim döneminin başında servis ücret tarifesi açıklandı. Yeni eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapılırken, en yakın mesafe 215 liradan 243 liraya çıktı. En uzak mesafe ise 525 liradan 583 liraya yükseldi. Okullar açıldıktan birkaç gün sonra da öğrencilerden ilk ücretler talep edilmeye başlandı. Veliler, servisçilerin eve gönderdiği zarfların üstünde yazan meblağları görünce isyan etti.

TARİFEDEN 210 TL DAHA FAZLA

Gazetemizi arayan velilerin anlattıkları çok çarpıcı. Çocuğunun Topkapı’dan Beşiktaş’taki özel bir okula servisle gittiğini söyleyen veli, okulla evin arasının 20-23 kilometre olduğunu belirtiyor. Ancak kendisinden istenilen ücretin 800 lira olduğunu dile getiren veli, “590 lira ödemem gerekirden, 210 lira daha fazla ücret ödüyorum. Okula şikayet ettim, ancak sonuç alamadım” diyor.

FAHİŞ FİYAT ÖZEL OKULLARDA

Bir başka veli de, servis mağduriyetin özel okulların anlaştığı firmalardan kaynaklandığını söylüyor. Daha önce 3 özel okul değiştirdiklerini, hepsinde fahiş servis ücretleriyle karşılaştıklarını anlatan veli, “Devlet okulları daha cazip teklif veren şirketlerle çalışıyor. Şimdi 7 km’lik mesafeye 550 lira ödüyorum. UKOME’nin belirlediği fiyattan 200 lira daha fazla” dedi.

HAKEM HEYETİNE GİDİN

Öncelikle her velinin servisçisiyle sözleşme imzalaması gerekiyor. Ayrıca ödediğiniz ücretin faturasını mutlaka saklayın. Daha sonra aradaki farkı talep etmek için tüketici hakem heyetine şikayet edin. Eğer şirket çocuğunuzu taşımayı reddederse, hakem heyetine mağduriyetinizle ilgili de şikayette bulunun. Böylece ödemiş olduğunuz fazla ücreti geri alabilirsiniz. Ayrıca fazla ücret talep eden şirketi UKOME’ye şikayet ederek şirketin ceza almasını sağlayabilirsiniz.

TABLOYA BAK HESABINI YAP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ortalama yüzde 13 zam yapılan öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi şöyle:

EMSAL KARARLAR VAR

Konuyla ilgili emsal kararlar bulunuyor. Antalya’da bir veli, çocuğu için servis ücreti olarak 20 km’lik uzaklığa 40 km parası istenmesi üzerine, servisçileri Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye şikayet etti. UKOME, şirkete ceza yazdı. Bunun üzerine servisçiler çocuğu taşımayı reddetti ve kalan taşıma ücretini aileye iade etti. Aile, mağduriyetleriyle ilgili Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen heyet, alınan fazla ücretin aileye iadesi yönünde karar verdi.