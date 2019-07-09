Ev kadınlarına fırsat! Dar gelirliye faizsiz destek

Girişimci kadınlar faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara, 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme alınmıyor. Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapabiliyor.

UZUN VADE İMKANI

Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi.

BAŞARILI OLAN HİBEYİ ALIR

Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında açılan işyerinde, en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

ŞARTLAR NELER

Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor :

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık gelir almamak.

- İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak.

- Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden faydalanmamış olmak.

- Aktif esnaf olmamak.

- Bankadan kredi alamıyor olmak.