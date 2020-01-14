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14 Ocak 2020 Salı 14:41:03 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 14:43:39

EÜAŞ Müfettiş Yardımcılığı alımı ne zaman? EÜAŞ Müfettiş Yardımcılığı alımı şartları neler?

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü 10 Müfettiş Yardımcısı alımı yapıyor. EÜAŞ Müfettiş Yardımcılığı alımı ne zaman? EÜAŞ Müfettiş Yardımcılığı alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 10 Müfettiş Yardımcısı alımı için EÜAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak. Giriş sınavına katılmak için başvurular bugün (14 Ocak 2020 tarihinde) başlayacak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü 10 Müfettiş Yardımcısı alımı yapıyor. EÜAŞ Müfettiş Yardımcılığı alımı ne zaman? EÜAŞ Müfettiş Yardımcılığı alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 10 Müfettiş Yardımcısı alımı için EÜAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak. Giriş sınavına katılmak için başvurular bugün başlayacak. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 8. derecede 10 Müfettiş Yardımcısı alımı için EÜAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.
(3) 01/01/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).
(4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.
(5) Erkek adaylar için yazılı sınav tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak.
(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
(7) EÜAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.
(8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “II-SINAV BAŞVURUSU” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

II – SINAV BAŞVURUSU

(1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 14/01/2020 tarihinde başlayacak olup, 03/02/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
(2) Başvurular, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.euas.gov.tr) yayınlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte “EÜAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2/F-1 KLMN
Blok Kat:5 Oda no: 515 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.
(3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

III – BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

(1) Başvuru Formu (www.euas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır).
(2) KPSS Sonuç Belgesi.
(3) Başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
(4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin ya da ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin; aslı veya noterden onaylı sureti (Söz konusu belgelerin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde, sureti EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir). E-Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir.
(5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak
talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IV – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 10/02/2020 tarihinde www.euas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri”, www.euas.gov.tr internet adresinde belirtilecek olan, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün (ANKÜSEM) internet sitesi bağlantı adresinden 26/02/2020-07/03/2020 tarihleri
arasında indirilebilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, bu belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir.
(3) Adaylar giriş sınavına, ANKÜSEM’in internet sitesi bağlantı adresinden çıktısı alınan fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaporttan
herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir. Sınav salonlarına hesap makinesi, data bank veya hafıza niteliği olan hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aygıtlar alınmayacaktır.

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