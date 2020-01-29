EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz,"Keban elektrik santralinin iki ünitesinin jeneratörünü üretmek için onay aldık. İlk denemede başarısız olduk ancak yine sıfırdan başladık." dedi.

Alagöz, ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında düzenlenen "ICCI 2020 Enerji Sohbetleri" seminerinde, elektrik sektöründe Türkiye'den beklentinin yüksek olduğunu söyledi.

Devlet desteği alan sanayicinin yerli üretime katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Alagöz, "Sektörde yerli dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi masaya yatırmalı ve yerlilikteki algımızı değiştirmeliyiz. Santrallerimizde maalesef bir tane yerli ekipmanımız yok. Öncelik sırasına göre yapabileceklerimizi ortaya koymalı ve 'know-how' kuralına uyarak üretim kapasitemizi artırmalıyız." diye konuştu.

"Tükiye'nin en büyük jeneratörünü yerli imkanlarla üretmiş olduk"



EÜAŞ'ın yerli üretime sağladığı katkılara da değinen Alagöz, şöyle devam etti:

"Keban elektrik santralinin iki ünitesinin jeneratörünü üretmek için onay aldık. İlk denemede başarısız olduk ancak yine sıfırdan başladık. Sonuç olarak Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ ile 150 bin kilovatlık jeneratör ürettik. Bu anlamda ürettiğimiz ve 4 aydır çalışan jeneratörümüz Türkiye'de bir ilk. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Tükiye'nin en büyük jeneratörünü yerli imkanlarla üretmiş olduk."

Enerji sektöründe hidrojen



Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın da kömürü gazlaştırmanın yeniden gündeme geldiğini, bunun hidrojenle yapılacağını bildirdi.

İmalatçıların hidrojeni değerlendirme yolları aradığını aktaran Aydın, "Ülkemizde hidrojeni nasıl kullanacağımıza dair Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını görüyorum. Linyiti uygun ticari koşullarda hidrojene dönüştürebilirsek 'bizim de bir enerji kaynağımız var' diyebileceğiz." dedi.

(AA)