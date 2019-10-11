11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:38:19
Ete zam yok
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki söylemlerin sektöre zarar verdiğini belirterek, "Ete zam yok. Bir-iki ay da ha kesinlikle ete zam olmayacak" dedi.
Kırmızı ete yüzde 20 zam yapılacağı yönündeki açıklamaları “spekülatörlük” olarak nitelendiren Yardımcı, Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin dolabında et olduğunu belirtti.
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