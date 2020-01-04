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04 Ocak 2020 Cumartesi 16:26:43 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 16:53:51

Et ve Süt Kurumu 2017'den bu yana kadar 100 bin ton "indirimli" et sattı

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla 2017'de başlatılan uygulamada, bu güne kadar tüketiciye 100 bin ton indirimli et satışı yaptı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), tüketiciye indirimli et satışı uygulaması kapsamında 100 bin ton eti tüketiciyle buluşturdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla 2017'de başlatılan uygulama kapsamında 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlere indirimli et satışı yapıldı. 

Zincir marketler, ülke genelinde bugüne kadar 100 bin ton ESK markalı eti, kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı şeklinde tüketiciye ulaştırdı.

Et ve Süt Kurumunun indirimli et uygulaması ile son 2 yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçildi.

AA

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